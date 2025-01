Desaster bei "Bares für Rares": Verkäuferin macht satte 27.400 Euro Verlust!

Fabian Kahl (33) macht am Ende das Rennen und darf sich über ein Schnäppchen freuen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Doch dann folgt der Schock! Die Expertin taxiert den Schätzpreis trotz überschwänglicher Begeisterung letztlich nur noch auf magere 2600 bis 2800 Euro.

Dennoch möchte die Kandidatin den Schmuck loswerden, doch auch im Händlerraum bleibt das erhoffte Wunder aus.

Überraschend ist vor allem, dass Schmuckliebhaberin Susanne Steiger (42) sich bei den Geboten heraushält.

Fabian Kahl (33) erhält für 2600 Euro den finalen Zuschlag. Ein Gebot, das der Lehrerin das Wasser in die Augen treibt. "Mit Schmerzen" stimmt sie dem Verkauf zu.

"Ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat", sagt der 33-jährige Händler, während er die Scheine auf den Tisch legt. Als er dann aber den Einkaufspreis erfährt, bringt er nicht mehr als ein erstauntes "Boah" heraus.

Obwohl der Schmuck ihrer Mutter über die Jahre satte 27.400 Euro an Wert verloren hat, ist die Verkäuferin am Ende froh, die Stücke losgeworden zu sein. "Es ist okay, weil ich sonst nicht weiß, was ich mit dem Schmuck machen soll."

"Bares für Rares" läuft immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.