Harte Ansage von Susanne Steiger: "Bares für Rares"-Kandidatin erlebt ZDF-Kurzauftritt!

Köln - Es gilt als ungeschriebenes Gesetz, dass die " Bares für Rares "-Händler zunächst mit niedrigen Geboten starten, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Von Zeit zu Zeit pfeift Susanne Steiger (41) jedoch auf diese "Regel". So wie in diesem Fall!

Mit einer vierstelligen Summe hat Steinbach nicht gerechnet. Freudestrahlend und in der Hoffnung auf einen satten Erlös nimmt die Kölnerin schließlich die Händlerkarte von Horst Lichter in Empfang.

Jetzt soll das gute Stück ein neues Handgelenk finden, das es in Ehren hält, denn immerhin handele es sich dabei um ein Erbstück. "Mein Opa ließ die Uhr bei einem Juwelier in Düsseldorf aus 585er-Gold anfertigen", betont die Flugbegleiterin.

Melanie Steinbach (45) aus Köln bietet im Rahmen der beliebten ZDF-Trödelshow eine goldene Uhr zum Verkauf an. Diese würde seit langer Zeit nur noch in einer Schatulle herumliegen, wie sie im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (62) verrät.

Gleich mit ihrem ersten Gebot sorgt Juwelierin Susanne Steiger (41) im Händlerraum für klare Verhältnisse. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Dass ihr Auftritt im Händlerraum nur von kurzer Dauer sein würde, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch Juwelierin Steiger scheint wenig Interesse an einer komplizierten Verhandlung oder gar einem Bieterkrieg zu haben.

Kurzerhand pfeift die 41-Jährige auf die "Regel", erst einmal mit einem niedrigen Gebot zu beginnen und sich anschließend langsam in Richtung des Maximalpreises zu tasten. "Da starte ich gleich mit 1000 Euro", posaunt sie lautstark heraus.

Das Ergebnis ihres selbstbewussten Vorstoßes kann sich sehen lassen: Es herrscht nämlich Schweigen im Walde! Das hat gesessen. Erst nach mehreren Sekunden ergreift Christian Vechtel (49) das Wort.

"Tja, das hatten wir vorher schon vermutet, dass Susi die Einzige ist, die bietet", so der 49-Jährige. Und Walter "80-Euro-Waldi" Lehnertz (57) fügt sichtlich beeindruckt hinzu: "Da haste aber einen rausgehauen."

Mitbieten will unter diesen Umständen keiner mehr. Steiger legt angesichts der höheren Expertise aber immerhin noch 50 Euro obendrauf. Damit geht die Uhr für 1050 Euro in den Besitz der attraktiven Blondine über. So kann es eben auch laufen.

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.