Eklat bei "Bares für Rares": Pampiger Rentner lässt Händler stehen

Dr. Winfried Totzek aus Warendorf möchte ein Behindertendreirad bei "Bares für Rares" veräußern. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Dr. Winfried Totzek aus Warendorf hat bei seinem Besuch im Pulheimer Walzwerk bei Köln eine Simson Duo 4/1 (3,6 PS) mitgebracht. Das zweisitzige Behindertendreirad aus dem Jahre 1970 ist bereits seit 30 Jahren im Besitz des früheren Arztes, Designers und Erfinders.

Daher fällt es Winfried auch schwer, sich von dem guten Stück zu trennen. "Vier Kinder sind schon aus dem Haus, der Hund ist tot und jetzt trenne ich mich von meinem fünften Kind. 30 Jahre, das reicht. Mir bleibt nichts anderes, als ade zu sagen", verrät er gegenüber Horst.

Und der Entertainer zeigt sich beeindruckt von dem "imposanten und außergewöhnlichen Gefährt", mit dem man auf jedem Oldtimertreffen im Mittelpunkt stehe.

Lichter will von dem Verkäufer wissen, ob die Schwalbe noch fahre, was dieser bestätigen könne: "Die Duo läuft wie ein Hase. Und sie springt sofort an."