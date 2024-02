Eklat bei "Bares für Rares": Verkäufer lachen Händler aus und ziehen wieder ab

Köln - Immer häufiger kommt es bei " Bares für Rares " zu skandalösen Aktionen. So auch geschehen in einer älteren Episode der beliebten ZDF-Trödelshow.

Einen Designerstuhl namens "The Harp" aus den 1960er-Jahren brachten die Brüder Sebastian und Oliver Kester mit in das Pulheimer Walzwerk in Köln . Bereits bei der Ankunft hatte das Brüderpaar mit den Gefühlen zu kämpfen. Denn das gute Stück, welches sie mitgebracht hatten, war ein Erbstück ihrer verstorbenen Mutter. "Sollten wir den Stuhl verkaufen, wird unser Herz schon weinen", erklärte Sebastian.

Die beiden Brüder hatten sich zwar mehr als 3000 Euro erhofft, nahmen die Händlerkarte dennoch an. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Aber auch im Händlerraum lief es für die beiden Verkäufer nicht besser. Denn nach mehrten Gebote der Händler um Wolfgang Pauritsch (52) lag der Höchstpreis für das Objekt bei lediglich 1550 Euro.

Doch dieser Preis kam für das Geschwisterduo, das in Hildesheim und London lebt, nicht infrage. Daher brachen sie die Verhandlungen sofort ab.

"Ich glaube, da würden wir ihn wieder mitnehmen", erklärte Sebastian sichtlich enttäuscht. Und auch sein Bruder Oliver stimmte zu. "Oh ja, auf jeden Fall", ließ er laut lachend verlauten. Hatte er etwas die Händler wegen der geringen Gebote ausgelacht?

Das Brüderpaar zog also mit dem Erbstück von dannen, sah aber dennoch was Positives an dem Besuch im Pulheimer Walzwerk: "Wir haben aber viel erfahren darüber und haben gesehen, dass er vielleicht ideell doch besser bei uns aufgehoben ist", so Sebastian.

