"Hab ich noch nie gesehen": "Bares für Rares"-Händler staunt über Objekt der Begierde

Köln - " Bares für Rares " ist wieder da! Nach einer eintägigen Pause am Neujahrs-Tag ist auch die ZDF -Trödelshow in das Jahr 2024 gestartet. Dabei gab es direkt zu Beginn des Januars eine hitzige Bieter-Schlacht - und einen nicht zu erwartenden Geldsegen.

Händler Fabian Kahl (32) war sofort hin und weg von den Raritäten. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Kiste sei dafür gedacht, dass die Drahtstücke der Schulterklappen nicht aneinander scheuern können. Weiterer Vorteil des Kästchens: Es verriet den Hersteller der Antiquitäten, die zwei Weltkriege überstanden hatten. Sie stammten von der Hoflieferanten-Firma Mohr & Speyer mit Hauptsitz Berlin.

Doch was will das Ehepaar für die beiden Stücke haben? "200 und 250 Euro, das wär' schon 'ne schöne Zahl", gab Stefan zu. Die Antwort des Experten dürfte ihm dann gefallen zu haben. "Also, in diesem Set und in diesem Zustand würde ich sagen: zwischen 400 Euro mindestens bis 600 Euro dürfen Sie erwarten", taxierte Kümmel die Epauletten.

Fabian Kahl (32) war direkt begeistert von den Raritäten: "Die sind in wunderbarem Zustand. Und vor allem: Das ist die originale Box. Das hab ich noch nie gesehen."

Im Händlerraum gab es dann direkt eine Bieter-Schlacht, die am Ende der 32-Jährige für sich entscheiden konnte. Stolze 1000 Euro zahlte Kunst- und Antiquitätenhändler für die Schulterklappen und die Box.

