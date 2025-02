Händler-Eklat bei "Bares für Rares": ZDF-Gast wird für skurriles Objekt übel angegangen!

Köln - Skurrile Objekte gab es bei " Bares für Rares " schon viele, doch so etwas wie den "Hobby Picco" hat noch keiner gesehen. Während der ZDF-Experte begeistert ist, hat ein Händler nur Spott übrig!

Bei "Bares für Rares" steht ein Schwingschleifer mit verschiedenen Massage-Aufsätzen zum Verkauf. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Ralf Bensch aus Gedern hat ein Multifunktionsgerät mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Genau genommen handelt es sich dabei um eine Schleifmaschine, mit der man auch andere Dinge machen kann, wie zum Beispiel: Massieren!

"Interessante Variante!", urteilt Moderator Horst Lichter (63). Er habe so ein "verrücktes Teil" noch nie gesehen. "Das ist ungefähr so, als würde man mit der Kreissäge Brot schneiden", so sein Vergleich.

Für mehr Details ist Detlev Kümmel zuständig. Der Experte erklärt, dass der "Hobby Picco" in den 1970er-Jahren von der Kurt Stoll KG produziert wurde. "Da wollte man Multifunktionswerkzeuge haben", so der 56-Jährige.

Also wurde ein Schwingschleifer mit verschiedenen Massage-Aufsätzen herausgegeben. Von Kopf bis Fuß ist für nahezu jeden Körperteil etwas dabei. Kümmel ist hin und weg. Vor allem die Verpackung hat es ihm angetan: "Eine Mischung aus Kosmetikkoffer und Werkzeugtasche."

Die Ansprüche des Verkäufers sind derweil überschaubar. Lediglich 30 Euro will Bensch haben. Getrieben von seiner eigenen Begeisterung taxiert der Experte den Wert jedoch auf 100 bis 150 Euro. Lichter bleibt die Spucke weg.