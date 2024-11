Wilde Szenen bei "Bares für Rares": Händler verlässt fluchtartig den Verkaufsraum!

Der ehemalige TV-Koch ist guter Dinge, dass seine Gäste die aufgerufene Summe tatsächlich auch erzielen können. Was den 62-Jährigen so optimistisch stimmt? Im Händlerraum sitze immerhin "ein echtes Pferdemädel, die ist total doll drauf".

200 Euro hätte die Besitzerin gerne für ihre Figur aus weißem Gold. "Da kann man sich einen schönen Abend mit machen", merkt Moderator Horst Lichter (62) an. Berding stellt sogar zwei in Aussicht: Sie schätzt den Wert des Hengstes auf 400 bis 600 Euro.

Was man über das Objekt wissen sollte, gibt im Anschluss ZDF-Expertin Bianca Berding zum Besten. Die 47-jährige Kölnerin erkennt ein "sehr elegantes, sehr fein aussehendes Pferd". Es trägt den Titel: "Stehender Hengst".

Jutta Duggen und Detlef Sadel aus Schleswig-Holstein sind mit einem prachtvollen Porzellan-Pferd in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerkes gereist. Weil sie keinen Bezug zu dem Gaul haben, will das Paar ihn nun verkaufen.

Antiquitätenhändler Julian Schmitz-Avila (38) ersteigert den weißen Gaul für seine Freundin und legt dafür immerhin 400 Euro auf den Tisch. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Allerdings kommt es erstens anders, und zweitens als man denkt. Der Hinweis galt natürlich Susanne Steiger (41) und die Juwelierin ist auch tatsächlich hin und weg von dem Tier. Doch ihr Kollege Julian Schmitz-Avila (38) kennt keine Gnade.

Im Grunde hat sich die Blondine ihr Auktionsgrab im Vorfeld sogar selbst geschaufelt. "Wäre was für Sina, deine Freundin. Die will doch ein Pferd haben", erinnerte die 41-Jährige ihren Tischnachbarn wenige Augenblicke zuvor an die Holde daheim.

Und auch Markus Wildhagen (58) erklärte: "Damit kannst du punkten zu Hause." Tatsächlich gibt Schmitz-Avila mit 400 Euro am Ende das höchste Gebot für das stolze Porzellan-Tier ab. "Sie machen seine Freundin glücklich", sagt Wildhagen in Richtung der Verkäufer.

"Das wollen wir mal dann rausfinden", schiebt Schmitz-Avila hinterher. Dann packt er sich das Objekt, klemmt es sich unter den Arm und verlässt das Studio fluchtartig mit den markigen Worten: "Na, da hab ich aber für 400 Euro einen Supergaul gekauft."

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.