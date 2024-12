"Bares für Rares": Kandidatin bekommt Wunschpreis nicht und wird frech!

Schon länger versucht das Mutter-Sohn-Duo, etwas über ihre Rarität herauszufinden, doch das hat bisher nicht geklappt. "Wir haben also keine Vorstellung, was hier zu erwarten ist", erklärt Beate.

Die Expertenschätzung von Dr. Friederike Werner passt dem Mutter-Sohn-Gespann überhaupt nicht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Gefertigt worden sei die Skulptur im Jahr 1969 von Hutschenreuther. Außerdem stamme der Entwurf von Gunther Granget. Eine Markierung verrate zudem, dass es sich hierbei um eine Limited Edition handelt, Nummer 211 von 500.

Beim Wunschpreis des Mutter-Sohn-Gespanns fällt Horst Lichter aber die Kinnlade herunter. "Wir haben gesagt, wir verkaufen für nicht weniger als 5000 Euro, weil das soll eine Finanzierungslücke schließen bei seiner Kfz-Werkstatt", so Beate Pelka.

Was für eine Ansage der beiden Kandidaten, doch wie sieht die Expertin das? "Es gibt diese Skulpturen sehr selten auf dem Kunstmarkt", verrät Dr. Friederike Werner, dennoch liege ihre Schätzung bei lediglich 400 bis 500 Euro, denn "das ist einfach realistisch".

Damit können Beate und Patrick aber mal so gar nicht leben. "Dann ist das so", wird die Bayerin in Richtung der Kunsthistorikerin und des Moderators patzig.

Zwar bietet Lichter den beiden noch die Möglichkeit, sich umzuentscheiden, doch das Mutter-Sohn-Duo schüttelt mit dem Kopf, schnappt sich seine Skulptur und bricht den Auftritt ab.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.