Jähes Ende bei "Bares für Rares": Verhalten der Händler macht Gast fassungslos

Köln - Eine Top-Expertise schürt bei " Bares für Rares "-Verkäufer Markus die Hoffnung auf viele bunte Scheine. Was dann aber im Händlerraum passiert, damit hat der Berliner nicht gerechnet!

Markus aus Berlin (r.) möchte bei "Bares für Rares" ein Werk der Künstlerin Niki de Saint Phalle verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die mitgebrachte Grafik des Studio-Gastes zieht ZDF-Experte Colmar Schulte-Goltz sofort in ihren Bann. Auch Moderator Horst Lichter (63) bemerkt den Tunnelblick des 52-Jährigen und säuselt: "Mit Liebe und Leidenschaft kennt er sich in der Kunst aus!"

Wie Markus in der Sendung erklärt, nutzte er in den 1990er-Jahren auf einer Reise mit der Familie das exklusive Angebot der Schweizer Zeitschrift "Sport", um eine Farbserigrafie von Künstlerin Niki de Saint Phalle zu erwerben - für 700 Franken.

"Die spielen auf jeden Fall Fußball", kommentiert Lichter das Motiv zunächst ganz laienhaft. Schulte-Goltz nickt und doziert, dass das Bild 1992 passend zur Fußball-EM in Schweden verlegt worden war. Es zeige "eine sehr schöne, dynamische Darstellung eines Sportgeschehens".

Eine Bleistift-Signatur und Nummerierung am Rand offenbart zudem ein wichtiges Detail. Demnach wurde das Bild in einer limitierten Auflage von 150 Blättern gedruckt. "Das ist eine Original-Künstlergrafik", bestätigt der Kunsthistoriker die Sensation.

Leider entdeckt Schulte-Goltz auch erhebliche Mängel. Abreibungen, gestauchte Ecken und Farbverluste sorgen für keinen perfekten Zustand. "Bis zu 1000 Euro", hält er dennoch für möglich. Markus hatte sich 700 Euro gewünscht.