Kein Cent statt 16.000 Euro: "Bares für Rares"-Händler lachen Verkäuferin aus!

Köln - So hat sich Zahra Asgarimovahed ihren Besuch bei " Bares für Rares " sicher nicht vorgestellt. Nach einer Traumexpertise und der Aussicht auf mehrere Tausend Euro steht sie plötzlich mit leeren Händen da!

Verkäuferin Zahra Asgarimovahed (33) aus Frankfurt am Main möchte bei "Bares für Rares" drei geerbte Schmuckstücke verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Schmuckstücke sind in der ZDF-Trödelshow wahrlich keine Seltenheit, doch das Set, welches die Verkäuferin aus Frankfurt am Main mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht hat, scheint besonders wertvoll zu sein.

Es handelt sich dabei um ein funkelndes Armband und zwei Ohrringe, die Zahra vor einigen Jahren von ihrer Oma geerbt hat. Mit dem möglichen Erlös aus der Sendung möchte sich die gebürtige Iranerin gerne ihre angestrebte Promotion finanzieren.

Expertin Heide Rezepa-Zabel (58) datiert den Schmuck in die 1860er bis 1870er Jahre. Größter Hingucker sind die fünf großen Diamanten in Form der doppelten holländischen Rose. Insgesamt summieren sich die Edelsteine auf 14 Karat.

"Wir haben hier vollständigen historischen Schmuck, und das hat seinen Wert", doziert die Kunsthistorikerin. Beim Preiswunsch fallen Horst Lichter (62) dann aber fast die Augen aus dem Kopf: Satte 15.000 Euro fordert die Verkäuferin.

Zu viel? Mitnichten! Auch Rezepa-Zabel hält einen Verkaufswert von 14.000 bis 16.000 Euro für realistisch. Wahnsinn!