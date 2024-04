"Bares für Rares": "Waldi" will Verkaufsrunde abbrechen - Kollegen stoppen ihn

Köln - Bei " Bares für Rares " kommt es oft zu kuriosen Situationen und Szenen. Dass jedoch Händler ihren Kollegen davon abhalten müssen, einen Verkauf abzubrechen, ist sehr selten zu sehen. Doch so geschehen bei Günter Wenmakers und seiner Enkelin Hannah Kleinkorres.

Günter Wenmakers (r.) und seine Enkelin Hannah Kleinkorres wollen bei "Bares für Rares" ein Feuerzeug loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Das Familien-Duo aus Wetter (Ruhr) in Nordrhein-Westfalen hat ein Feuerzeug aus Stahl mit ins Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht. Der Rentner ist bereits seit 60 Jahren Besitzer des Objekts. Jetzt hat er allerdings genug davon und möchte es in der beliebten ZDF-Trödelshow loswerden. "Da können sich jetzt andere dran erfreuen", erklärt Günter im Vorfeld der Sendung.

Als Moderator Horst Lichter (62) das gute Stück sieht, zeigt er sich überrascht. "Oh, Benzin. Benzin in einem kleinen Füller?", will er von seinem Experten Sven Deutschmanek (47) wissen.

Dieser klärt jedoch zunächst auf, dass es sich bei dem Mitbringsel nicht um ein Feuerzeug handele, sondern dass es "ein ewiges Streichholz" sei. "So würde ich es eher bezeichnen", so der Kunst- und Antiquitätenhändler.

Denn tatsächlich könne man mit dem Stift in der Hülle mithilfe eines Steins Feuer machen - ähnlich wie bei einem Streichholz, nur halt dauerhaft anwendbar.