Zank bei "Bares für Rares": Experte blafft skurrilen Gast an - "Willst du meinen Job?"

"Bares für Rares"-Kandidat Maxx Hoenow (75) aus Bergneustadt arbeitet im Nebenberuf als mittelalterlicher Hofnarr. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Maxx Hoenow (75) bietet in der beliebten ZDF-Trödelshow eine Kippdampfdruckkanne zum Verkauf an. "Ach, sowas finde ich ja immer ganz witzig", freut sich Moderator Horst Lichter (62), als er das gute Stück erblickt.

Viel mehr Interesse zeigt der ehemalige TV-Koch jedoch am Nebenberuf seines Gastes. Hoenow arbeitet nämlich auch als Hofnarr - mit eigener Steuernummer. Die beiden Herren unterhalten sich so angeregt, dass Detlev Kümmel (56) gar nicht zu Wort kommt.

"Du kannst aber froh sein, dass du heutzutage Hofnarr bist", merkt Lichter schließlich an, woraufhin sich sein Experte einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen kann. So stichelt Kümmel etwa: "Wenn der früher nicht witzig war, dann warst du auch relativ kurz Hofnarr."

Der Studio-Gast kontert die vermeintliche Kritik auf Spitzbubenart in Reimform: "Sprich, ohne zu zagen, was andre nicht wagen. Denk mehr, als du zeigst, und wisse wohl, wann du schweigst", so seine deutliche Botschaft. Kümmel wirkt zunehmend genervt.

Als er endlich mit seiner Expertise starten will, grätscht ihm der Kandidat erneut in die Parade und erklärt, dass die Kanne 1878 zum Patent angemeldet wurde. Jetzt reicht es dem Experten: "Willst du jetzt noch meinen Job haben, oder was?", bellt der 56-Jährige in den Raum.