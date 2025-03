Preis-Irrsinn bei "Bares für Rares": Mutter-Tochter-Duo räumt "nur" 15.000 Euro ab!

Insgesamt schätzt sie die Edelsteine auf stolze 25 Karat. "Madre Madonna", entfährt es Lichter. Doch was ist das Kracher-Accessoire aus den 1980er-Jahren tatsächlich wert? Berit und ihre Tochter fordern mal eben satte 20.000 Euro! Diese Summe kann Horz nicht bestätigen.

Für mehr Details ist Wendela Horz (55) zuständig. Und eines ist mal klar: Das Mitbringsel macht Wind! "Ein sehr prachtvolles Collier in 750er-Weißgold. Über und über ausgefasst mit Diamanten in drei verschiedenen Schliffen", schwärmt die Expertin.

Anschließend möchte der 63-Jährige wissen, wie seine Gäste in den Besitz des edlen Stücks gekommen sind? Laut der Verkäuferin handelt es sich um ein Geschenk ihres Mannes. Es gebe aber kaum noch Anlässe, um das Collier zu tragen. Auch ihre Tochter wolle es nicht haben, da es ihr "zu opulent" sei.

Elisabeth "Lisa" Nüdling (44, l.) sichert sich den Zuschlag für 15.000 Euro. Ihre Händler-Kollegen haben das Nachsehen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Händlerraum ist die Begeisterung sofort riesengroß. "Oje, das wird teuer", ahnt Fabian Kahl (33). "Donnerlittchen", ergänzt Elisabeth Nüdling (44) begeistert. Und Daniel Meyer sagt: "Ein wahrhaft glamouröser Auftritt. Sind Sie bereit für ein Gebotsgefecht?"

Kaum ausgesprochen, geht's auch schon los: Der 51-Jährige eröffnet die Verhandlungen mit einem Gebot von 6000 Euro. Anschließend schießt der Preis im Sekundentakt weiter nach oben und wird schnell fünfstellig.

Bei 12.500 Euro scheint das Ende der Fahnenstange erreicht. Doch Mutter Zalbertus hat noch ein Ass im Ärmel und erklärt, dass der Erlös in die Ausbildung ihrer Tochter Hannah fließen soll. Und so nimmt das Wettbieten doch noch einmal an Fahrt auf.

Am Ende sichert sich Nüdling den Zuschlag. Die Kunsthändlerin ist bereit, satte 15.000 Euro für das Collier auf den Tisch zu legen. "Sie machen mich gerade sehr, sehr glücklich!", jubelt die 44-Jährige, nachdem die Verkäuferin aus Düsseldorf dem Deal zähneknirschend zugestimmt hat.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.