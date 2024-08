Preishammer bei "Bares für Rares": Expertin mit übler Fehleinschätzung, dann geht's rund!

Köln - Nicht selten ist die Einschätzung der " Bares für Rares "-Experten ein Fingerzeig dessen, was möglich ist. In diesem Fall liegt die Sachverständige jedoch völlig daneben. Im Händlerraum geht mächtig die Post ab!

Das Ehepaar Juliane und Armin Ganser möchte bei "Bares für Rares" ein Stillleben-Werk von Max Dürschke zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Juliane und Armin Ganser bieten in der ZDF-Trödelshow ein Ölgemälde an. "Ich bin mit diesem Bild groß geworden. Ich weiß nur, dass es aus dem Haus meines Vaters stammt", erklärt die Baden-Württembergerin im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (62).

Inzwischen habe sie sich an dem Bild sattgesehen, deshalb soll es nun verkauft werden. Kunsthistorikerin Bianca Berding (47) ist für die Wertfindung zuständig und erkennt sofort: "Wir haben hier ein Stillleben, ein Arrangement von verschiedenen Porzellanobjekten."

Die Herstellung des Werks datiert sie zwischen 1918 und 1939. Als Maler nennt die 47-Jährige Max Dürschke. Über ihn gebe es jedoch nur wenig Informationen. Nach seinem Studium in Breslau habe er an der Königlichen Porzellan-Manufaktur in Berlin gearbeitet.

Anschließend zieht Berding ein ernüchterndes Fazit: "Der Zustand ist nicht mehr ganz so glücklich. Das Bild hat viel erlebt und hat Risse in der Oberfläche", merkt sie an. "Der Rahmen ist neuzeitlich und passt nicht zu dem Bild."

Als Wunschpreis nenn das Ehepaar eine Summe von 800 Euro. "Ich wäre bei 500 bis 600 Euro", dämpft die Expertin die Erwartungen. Die Gansers akzeptieren die Konditionen - wenn auch etwas zähneknirschend. "Trotzdem hart verhandeln!", rät Horst Lichter.