Putz-Debakel bei "Bares für Rares": Vierstelliger Preis futsch, Experte ist fassungslos!

Köln - Gut gemeint, statt gut gemacht: Eine Verkäuferin möchte bei " Bares für Rares " eine echte Antiquität loswerden. Den Putzlappen hätte sie zuvor aber besser in der Schublade gelassen!

Experte Albert Maier springt sofort ein Detail ins Auge: "Diese kleine Bronzeplastik ist signiert mit Koziol", erklärt der 75-Jährige. Der Bildhauer war für seine Darstellung von Menschen und Denkmälern im öffentlichen Raum bekannt. Hergestellt wurde das Mitbringsel zwischen 1961 und 1972 - in Koziols eigener Gießerei.

Als Horst Lichter (62) das kleine Objekt erspäht, ist er sofort begeistert. "Was für ein Kunstwerk", schwärmt der Moderator. Die kleine Skulptur, welche Hanne Würzberger mit in die ZDF-Sendung gebracht hat, gehört eigentlich ihrem Mann.

Juwelierin Susanne Steiger (42) kauft das Objekt für 230 Euro. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Maier entdeckt mitunter erhebliche Beschädigungen an der Skulptur. "Es fehlt ein Pedal, das ist abgebrochen", so der 75-Jährige. Viel schwerer wiege jedoch die Tatsache, dass zuvor jemand den Putzlappen geschwungen und damit die Patina zerstört habe.

"Das ist tragisch", macht der Trödelspezialist deutlich. Wäre die Skulptur in perfektem Zustand und noch mit dem grünlichen Edelrost überzogen, würde sie eine vierstellige Summe bringen – "mindestens 1000 Euro".

Ihr Glück im Händlerraum will Würzberger trotzdem versuchen. Obwohl alle von der kleinen Bronze-Figur begeistert sind, starten die Gebote verhalten. "Das ist moderne Kunst", urteilt etwa Walter "Waldi" Lehnertz (57) und bietet seine obligatorischen 80 Euro.

Thorsden Schlößner (62) erhöht zunächst auf 100 Euro, ehe Susanne Steiger (42) einen größeren Sprung macht. Die Juwelierin wirft 230 Euro in den Raum. "Kommen wir ins Geschäft?", will sie von der Besitzerin wissen. Würzberger willigt ein. Ihren Wunschpreis hat sie zwar verfehlt, zufrieden ist die 62-Jährige dennoch: "Ich finde es super und sie kommt in gute Hände."

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.