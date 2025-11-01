Seltenes Unikat sorgt dafür, dass Händler einem "Bares für Rares"-Kandidaten vom Verkauf abrät

Ein seltenes Objekt sorgt bei "Bares für Rares" für Staunen. Allerdings ist es so wertvoll, dass dem Kandidaten von einem Verkauf abgeraten wird.

Von Florian Fischer

Köln - Ein seltenes Objekt sorgt bei "Bares für Rares" für Staunen. Allerdings ist es so wertvoll, dass dem Kandidaten von einem Verkauf abgeraten wird.

Gerhard Neu (67) aus Rösrath hat ein besonderes Unikat bei "Bares für Rares" dabei. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Mit etwas Unglaublichem im Gepäck hat sich Gerhard Neu (67) aus Rösrath auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gemacht. Denn er hat eine Schallplatte im Gepäck, die ein Unikat sein soll. Diese ist von keinen Geringeren als den Beatles! "Diese Platte wurde falsch gepresst, denn anstatt 'Come Together' kam 'Here Comes the Sun' auf die Platte. Sozusagen war das dann Schrott. Eine Platte konnte ich aber für mich retten und habe diese seit 45 Jahren zu Hause", verrät der Lehrer über die Single, die lediglich zweimal hergestellt worden sei. Bares für Rares Trotz Hilfe von Horst Lichter: 14-Jährige brechen "Bares für Rares"-Auftritt ab Die Expertise übernimmt in diesem Fall John Goldsworthy (45). "Der Zustand ist tatsächlich mittelmäßig. Es sind wirklich viele Kratzer drauf", stellt der Sachverständige fest, obwohl der 67-jährige Verkäufer die Schallplatte nicht oft benutzt habe. Allerdings gebe es heutzutage eine Technik, mit der man die Schallplatten wieder ordentlich aufbereiten könne.

Es handelt sich bei dem Objekt um eine fehlgepresste Schallplatte der Beatles. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

