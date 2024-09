Sensation bei "Bares für Rares": 5-Euro-Fund vom Flohmarkt ist 60.000 Euro wert!

Köln/Rheingau - Sensation in der XXL-Ausgabe von " Bares für Rares " Eine Verkäuferin bietet in der beliebten ZDF-Show ein Fünf-Euro-Schnäppchen an - und verlässt die Sendung als reiche Frau!

Sabine Riemer (64) aus Hattingen bietet bei "Bares für Rares" ein Objekt an, dass sie für fünf Euro auf dem Flohmarkt erstanden hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Sabine Riemer hat bei ihrem Auftritt auf Schloss Johannisberg eine Schale mitgebracht. "Wo hast du das her?", will Moderator Horst Lichter (62) wissen. "Das darf ich gar nicht erzählen. Das habe ich auf dem Flohmarkt entdeckt", erklärt die Hattingerin.

Offenbar wusste die Händlerin nicht, was für einen Schatz sie zum Verkauf anbot, denn sie verlangte von Riemer einen geradezu lächerlichen Preis. Wie lächerlich, sollte die Bewertung von Heide Rezepa-Zabel erst noch zeigen.

"Es ist Silber", stellt die 59-jährige Expertin zunächst klar. Ergänzend merkt sie an: "Und wie man sieht, ist das Stück innen vergoldet." Der Materialwert alleine dürfte also die fünf Euro weit übersteigen, doch die Expertin verrät noch mehr Details.

So handelt es sich bei dem Objekt etwa um eine russische Trinkkelle, ein sogenannter Kovsh. Das Besondere an diesem Exemplar: Es gehörte einst Katharina der Großen. "So ein Stück findet man im Moskauer Kreml oder auch in der Eremitage", doziert Rezepa-Zabel.

Riemer hofft auf einen stattlichen Preis. "Ich dachte so an 15.000 Euro", erklärt sie. Wie bitte? Doch dann folgt erst der wahre Hammer. Die ZDF-Expertin muss dem Wunsch vehement widersprechen. Sie taxiert den Wert der Silber-Schale nämlich auf sage und schreibe 40.000 bis 60.000 Euro! Riemer kann es nicht fassen.