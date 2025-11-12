Sie wollte nur 50 Euro: "Bares für Rares"-Kandidatin räumt Gewinn von 8300 Prozent ab

Köln - 50 Euro wünscht sich Heike bei " Bares für Rares " für ihren Flohmarkt-Fund. Ein netter Preis, immerhin hatte sie nur "zwei bis drei Euro" dafür hingelegt. Der wahre Wert kommt jedoch erst in der ZDF-Trödelshow ans Licht - und ist kaum zu fassen!

Verkäuferin Heike aus Waldböckelheim ist mit einem klassischen Flohmarkt-Fund zu "Bares für Rares" gekommen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin aus Waldböckelheim kommt mit einer Brosche in Frosch-Optik in das Pulheimer Walzwerk, die ihr einst in einer Wühlkiste mit Billig-Ramsch in die Hände gefallen war. "Jetzt ohne Quatsch?", entfährt es Horst Lichter (63) ungläubig.

Wie die Krankenschwester weiter berichtet, habe sie erst daheim einen Blick auf die Rückseite geworfen. Diese hielt einige spannende Infos bereit, wie etwa den Namen der Künstlerin, Niki de Saint Phalle, den Hersteller Noah Art und die Auflage.

Tatsächlich handelt es sich bei dem vorliegenden Schmuckobjekt um Stück 163 von insgesamt nur 500 Exemplaren. Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) prüft das Material und erkennt vergoldetes Metall. Den Zustand beschreibt sie als "etwas ramponiert".

An Kopf und Knie des Frosches ist die abgeplatzte Farbe deutlich sichtbar. "Der war auf dem Flohmarkt wahrscheinlich zwischen anderen Dingen gelagert", so die Vermutung der Sachverständigen. Dann verrät Heike den Kaufpreis: "Unter fünf Euro." Lichter gibt der Besitzerin daraufhin sofort die Faust.

Offenbar ahnt er die Sensation bereits. Über Heikes Wunschpreis von 50 Euro kann Rezepa-Zabel jedenfalls nur müde lächeln. Sie taxiert den Wert auf 400 Euro. Ohne Lackschäden hätten es gar 2000 Euro werden können. Wow!