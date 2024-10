Preis-Debakel bei "Bares für Rares": ZDF-Kandidat wird von Händlern mit 60 Euro abgespeist!

Projektmanager Marc Pauli-Rehm (31, r.) aus Neuss möchte bei "Bares für Rares" ein Fundstück aus dem Keller seiner Großmutter loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Marc Pauli-Rehm hat ein skurriles Fundstück aus dem Keller seiner Großmutter mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Es sei das Geschenk eines früheren Verehrers gewesen. Der gute Herr blitzte Ende der 1950er-Jahre ab, sein Präsent blieb.

"Das ist ja eigentlich schon wieder eine tragische Geschichte", entgegnet Moderator Horst Lichter (62). Experte Albert Maier (74) kann hingegen die Oma verstehen. "Lieber Horst, es war vielleicht auch das falsche Geschenk." Doch was ist es überhaupt?

Maier hat den Durchblick und erklärt: "Das ist etwas Seltenes, was es heute nicht mehr gibt. Jetzt wird es traurig: Das ist eine schmiedeeiserne Arbeit aus dem kirchlichen Bereich für Beerdigungen", so der 74-Jährige. Oder anders ausgedrückt: Grabschmuck!

Auf der Rückseite ist ein Name eingraviert - Monika Brichle - vermutlich die Verstorbene. Lichter ist entsetzt: "Oh nee, das ist aber auch doof, wenn der Flirt so etwas mitbringt." Doch nicht nur die Geschichte ist ein Desaster, sondern auch die Verarbeitung.

"Das ist wie eine Medaille mit zwei Seiten. Eine Seite ist bemalt, nur ist sie nicht mehr original bemalt. Die Rückseite ist im 17. Jahrhundert gefertigt worden. Die Restaurierung ist aber eine Katastrophe", betont der Spezialist.