Dicke Luft bei "Bares für Rares": Experte geht auf Horst Lichter los!

So angespannt wie hier war die Stimmung zwischen "Bares für Rares"-Gastgeber Horst Lichter (62) und seinem Experten Sven Deutschmanek (48) noch nie. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Noch bevor ZDF-Kandidat Richard Würges (75) das Studio betritt, kommt es zu einer Situation, die es so in der Show wohl noch nie gegeben hat. Während Sven Deutschmanek das Mitbringsel untersucht, grölt Lichter ungefragt dazwischen: "Da fehlt was!"

Der 48-jährige Sachverständige bittet darum, aussprechen zu dürfen, doch der Gastgeber fällt ihm ein weiteres Mal harsch ins Wort und ruft: "Da fehlt die Musikbox!" Genervt schlägt Deutschmanek daraufhin vor, die Plätze zu tauschen.

"Mehr weiß ich nicht", gibt Lichter kleinlaut zu. "Kommt aber so rüber", pöbelt der Trödelspezialist zurück. Der frühere TV-Koch versucht zu schlichten und merkt an, "nur helfen" zu wollen. Doch Deutschmanek weist ihn erneut in die Schranken und sagt: "Lass mich doch meinen Job machen."

Zum Glück entert kurz darauf der Verkäufer den Raum, um die angespannte Stimmung zu erhellen. Würges war 50 Jahre lang Discjockey gewesen. Die Jukebox stamme aus einem alten Kölner Tanzlokal, in das sich der heute 75-Jährige als jungen Mann reingeschmuggelt hatte.

Wie Deutschmanek erläutert, handelt es sich bei dem Gerät ohne Stromzufuhr um einen Fernwähler der Firma Seeburg aus Chicago. Mittels einer Impulscodeausgabe kann man einzelne Titel abspielen. 250 bis 300 Euro hält der Experte für möglich.