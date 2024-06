Sperrmüll bei "Bares für Rares": Gieriger Rentner schockt Händler!

Köln - Bei " Bares für Rares " landet ein waschechter Sperrmüllfund auf dem Tisch. Sein Wert ist unfassbar. Am Ende wird der Besitzer jedoch zum Opfer seiner eigenen Gier!

Jürgen Wolke (70) will bei "Bares für Rares" ein Gemälde verkaufen, das er auf einem Müllhaufen am Straßenrand gefunden hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Bevor Jürgen Wolke aus Wernigerode mit seinem Kunstwerk unterm Arm das ZDF-Trödelstudio im Pulheimer Walzwerk bei Köln betritt, gibt er sich von Beginn an lässig und behauptet selbstbewusst: "Ich denke, die Händlerkarte habe ich sicher!"

Im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (62) verrät der Rentner mehr über die Herkunft seines Objekts. "Ich habe den Müllhaufen am Straßenrand gesehen und den Besitzer gefragt, ob ich das Gemälde haben darf", erklärt der 70-Jährige. "Kann weg", sei die Antwort gewesen.

Anschließend habe er das Bild professionell reinigen lassen. Jetzt sei er gespannt auf die Expertise. Die liegt an diesem Tag in den Händen von Colmar Schulte-Goltz (58). "Ein sehr schönes Gemälde in Öl auf Leinwand", urteilt der Fachmann.

Zu sehen ist das Fletschhorn, ein Gletscher in der Schweiz. Obwohl das Bild eine Signatur besitzt, kann der Kunsthistoriker den Maler nicht bestimmen. Bei einer Sache ist er sich trotzdem sicher: "Wir wissen aber, dass es auf 1855 zu datieren ist."

Mindestens 1000 Euro wünscht sich der Verkäufer für seine Straßenrand-Entdeckung. Lichter traut seinen Ohren kaum, doch sein Experte lässt die Augen noch größer werden. Schulte-Goltz taxiert den Wert trotz erkennbarer Mängel sogar auf 1200 bis 1500 Euro.