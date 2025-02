Spott bei "Bares für Rares": Ehepaar wird für Objekt ausgelacht - "Den baue ich mir selbst"

Das Ehepaar Evelin und Hans aus Dortmund möchten bei "Bares für Rares" ein Möbelstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Evelin und Hans aus Dortmund kommen mit einem Designertisch im Gepäck in die berühmten Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Dieser passe nicht so gut zum eigenen Einrichtungsstil, wie das Ehepaar erhofft hatte, weshalb der Tisch in den Keller verbannt wurde.

"Dafür ist es zu schade", weiß auch Moderator Horst Lichter (63), als er die Geschichte der Dortmunder hört.

Experte Sven Deutschmanek (48) weiß sofort, dass der Tisch "den Beinamen Schröder-Tisch" trägt.

"Der niederländische Designer Gerrit Rietveld hat 1923 mit einer Innenarchitektin zusammengearbeitet", erklärt der Sachverständige weiter und verrät, dass diese Kollegin mit Nachnamen eben Schröder hieß.

Rietveld selbst habe der Künstlervereinigung "De Stijl" angehört. Der Gruppe sei es um "abstrakte geometrische Formen, Purismus, Stilreinheit", so der 48-jährige Kunst- und Antiquitätenhändler.