Trödelramsch für 10 Euro geht bei "Bares für Rares" für absolute Traumsumme weg!

Köln - Udo Zehe flaniert über den Flohmarkt und entdeckt dabei ein ungewöhnliches Objekt. Für zehn Euro nimmt er es mit. Was er bei " Bares für Rares " dann damit abräumt, ist sensationell!

Bleibt nur noch die Frage: Was ist der Zehn-Euro-Trödelramsch tatsächlich wert? Zehe nennt auf Nachfrage von Horst Lichter einen Wunschpreis von 50 bis 70 Euro. "Da bin ich voll bei dir", merkt Deutschmanek an. Und grinst.

Dem Verkäufer ergeht es derweil wie dem einstigen TV-Koch. Einer der Hauptgründe, warum er der ZDF-Show einen Besuch abstattet, ist nämlich, dass er mehr über sein Mitbringsel erfahren möchte. An zweiter Stelle stehe erst ein möglicher Gewinn.

Als Horst Lichter (62) den Gegenstand zum ersten Mal sieht, ist er zunächst ratlos. Der Moderator hat keine Ahnung, was da vor ihm auf den Tisch liegt. Experte Sven Deutschmanek (48) weiß mehr, verrät aber nur so viel: "Das ist etwas ganz Besonderes!"

Wolfgang Pauritsch (52, r.) reißt sich das seltene Messinstrument am Ende für satte 550 Euro unter den Nagel. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Aus gutem Grund, denn der Experte hat noch einen kleinen, aber entscheidenden Nachtrag in petto. Er sagt: "Aber ich mach jeweils eine Null dran: 500 bis 700 Euro!" Sowohl Lichter als auch der Verkäufer können den Schätzpreis kaum glauben.

Mit jeder Menge Glücksgefühlen geht es für Zehe weiter in den Verkaufsraum. Dort rätseln die Händler bereits, was ihnen für eine Seltenheit feilgeboten wird. "Da brennt der Kopf etwas", gibt David Suppes (36) zu. Dann folgt die Aufklärung.

Nun kennen die potenziellen Käufer zwar die Funktion des Messgeräts, was es wert ist, wissen aber auch sie nicht. Wolfgang Pauritsch (52) startet deshalb mit äußerst verhaltenen 20 Euro. Nur sehr langsam steigt der Preis auf 110 Euro. Hier ist der Zeitpunkt gekommen, um die Expertise zu verraten.

Prompt kommt neuer Schwung in die Angelegenheit. Am Ende behält tatsächlich der Auktionator aus Österreich die Oberhand. Statt 20 Euro ist Pauritsch letztendlich dazu bereit, sogar 550 Euro auf den Tisch zu legen. Was für ein Deal für den Verkäufer!

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.