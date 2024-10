Bieterrausch bei "Bares für Rares": Händler zahlen am Ende 5000 Euro über Schätzwert!

Köln - Ein Ehepaar möchte bei " Bares für Rares " ein edles Schmuckstück verkaufen. Die Einschätzung des Experten ist bereits vielversprechend. Was dann aber im Händlerraum abgeht, damit hat niemand gerechnet!

Sein Experte konzentriert sich derweil lieber auf das Wesentliche - und das hat es durchaus in sich. Nach Meinung von Patrick Lessmann stammt die Brosche aus Frankreich. Gefertigt wurde sie zwischen 1880 und 1890.

"Guck mal, da kann man auch mit spielen", zeigt sich Moderator Horst Lichter (62) begeistert. Um seine fixe Idee zu demonstrieren, legt er sich das funkelnde Objekt kurzerhand als Fingerpuppe an.

Anja und Manfred Tietz aus Kempen haben laut eigener Aussage "ein irres Teil" mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Es handelt sich um eine mit Diamanten besetzte Brosche in Form eines Katzenkopfes.

Der gebürtige Thüringer Fabian Kahl (32) ist bereits seit vielen Jahren als Experte im Rahmen der ZDF-Trödelshow im Einsatz. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Händlerraum macht das Ehepaar aus Kempen sofort alles richtig, indem es mit seinem Mitbringsel schnurstracks auf Juwelierin Susanne Steiger zugeht. "Oh mein Gott! Ich bin sprachlos, ich habe so was noch nie gesehen", jubelt die 42-Jährige.

Doch auch die anderen Händler werden von der blauen Katze sofort in ihren Bann gezogen. Wolfgang Pauritsch (52) startet sofort mit 3000 Euro. Damit ist der untere Schätzwert des Experten gleich mit dem ersten Gebot erreicht.

Anschließend brennen den potenziellen Käufern förmlich die Sicherungen durch. Statt in kleinen Schritten fliegen nur noch die Tausender durch den Raum. 4000, 5000, 6000, 7000 Euro - die Expertise ist vollends pulverisiert. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Erst bei 8500 Euro ist der Bieterrausch vorbei. Überraschenderweise geht der Zuschlag nicht an Steiger, sondern an Fabian Kahl (32). Die Kollegen applaudieren. Anja Tietz ist völlig aus dem Häuschen und schwärmt: "Besser hätt's nicht laufen können."

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.