Böser Fauxpas bei "Bares für Rares": Schmuck soll nur 20 Euro wert sein, dann geht's rund!

"Er wurde uns in zwei Teilen geschenkt und konnte so nach und nach verlängert werden", erklärt die Stuttgarterin im Begrüßungs-Schnack mit Moderator Horst Lichter (62). Mit dem Verkauf soll nun ein anderes Kind glücklich gemacht werden.

Vera Bronzlow (74) möchte sich bei ihrem Besuch in der Trödelshow von ihrem Kindheitsschmuck trennen. Zu dem Konvolut zählen ein Ring, zwei Armbänder, eine Brosche und ein Paar Ohrringe.

Händler David Suppes (36, l.) zahlt letztlich sagenhafte 600 Euro für den dänischen Schmuck. Kollege Fabian Kahl (32) hat das Nachsehen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Dennoch möchte die Verkäuferin aus Baden-Württemberg ihr Glück im Händlerraum versuchen. Eine goldrichtige Entscheidung, wie sich kurz darauf herausstellen soll. Denn: Walter Lehnertz (57) und Co. sind regelrecht "verzückt" von den Objekten.

Gleich das erste Gebot pulverisiert die Expertise: Antiquitätenhändler Fabian Kahl (32) ist nämlich tatsächlich bereit, sagenhafte 300 Euro für das Set auf den Tisch zu legen. Doch damit nicht genug!

Plötzlich entbrennt ein echter Bieterkrieg ...

In Zehner-Schritten schießt der Preis rasant in die Höhe. Erst fällt die 400-Euro-Marke, wenig später stehen gar 500 Euro im Raum. David Suppes greift noch tiefer in die Tasche: Für unglaubliche 600 Euro erhält der 36-Jährige den Zuschlag. Wahnsinn!

Verkäuferin Bronzlow kann ihr Glück kaum fassen. Sie kassiert tatsächlich das Sechsfache von dem, was ZDF-Expertin Wendela Horz überhaupt für möglich gehalten hatte. "Ich möchte Luftsprünge machen", so das Fazit der Stuttgarterin.

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.