Seltene Panne bei "Bares für Rares": Sachverständige liefert kapitale Fehleinschätzung

Köln - Eine Verkäuferin aus Düsseldorf möchte bei " Bares für Rares " ein altes Gefäß loswerden. Die Expertin glaubt nicht an einen hohen Erlös - und irrt gewaltig!

Als Lichter sich nach dem Wunschpreis erkundigt, wirft die Verkäuferin 2000 Euro in die Waagschale. Obwohl Rezepa-Zabel von dem Krug und seiner Geschichte ganz angetan ist, hält sie maximal 500 bis 600 Euro für realistisch. Autsch!

Expertin Heide Rezepa-Zabel nimmt den "beeindruckenden Pokal" anschließend genauer unter die Lupe. "Gearbeitet ist das Ganze in einer Zinnlegierung", doziert die 59-Jährige. Eine Punze kann sie nicht ausmachen. Die Machart deute aber auf die Firma WMF hin.

Antiquitätenhändler Wolfgang Pauritsch (52, r.) zahlt satte 1300 Euro für den WMF-Krug aus dem Jahr 1903. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Unterkriegen lassen will sich Kaeten von der ernüchternden Expertise aber nicht. Weil sie sich kompromissbereit zeigt, auch zu einem deutlich niedrigeren Preis zu verkaufen, erhält sie letztlich doch noch die Händlerkarte.

"Das ist WMF", erkennt Daniel Meyer (51) sofort. Sein Kollege Wolfgang Pauritsch (52) bietet sofort 500 Euro für den alten Krug. Doch auch Fabian Kahl (32) zeigt Interesse. Zwischen den beiden Männern entbrennt in der Folge ein unerwarteter Bieterkrieg.

Schnell ist die 1000-Euro-Marke geknackt. Erst bei 1300 Euro gibt der Thüringer auf und überlässt dem Österreicher das Objekt der Begierde. Besitzerin Kaeten kann es nicht fassen: "Ich freue mich riesig darüber", erklärt die Düsseldorferin.

Fest steht aber auch: So deutlich lag Expertin Heide Rezepa-Zabel mit ihrer Bewertung in ihrer TV-Karriere bislang nur selten daneben. Am Ende erzielte die feilgebotene Rarität mal eben mehr als den doppelten Schätzpreis. Wahnsinn!

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.