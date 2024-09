Verblüffung bei "Bares für Rares": 17-Euro-Ramsch vom Trödel sorgt für Preis-Hammer!

Ein Verkäufer-Paar bietet in der ZDF-Sendung "Bares für Rares" vermeintlich billigen Trödel-Ramsch an, dann kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Von Frederick Rook

Köln - Es sind diese Geschichten, die "Bares für Rares" seit Jahren so beliebt und erfolgreich machen: Ein Verkäufer-Paar bietet in der Sendung vermeintlich billigen Trödel-Ramsch an, dann kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Die Geschwister Katharina und Felix Kreutzer aus Unterhaching wollen bei "Bares für Rares" ein Ölgemälde zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Die Geschwister Katharina und Felix Kreutzer aus Unterhaching haben ein Gemälde mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Horst Lichter (62) steht die Vorfreude bereits ins Gesicht geschrieben: "So ein alter Schinken und dann zwei so nette junge Leute", lobt der Moderator. Albert Maier (74) wendet sich lieber dem mitgebrachten Schätzchen zu und schwärmt: "Ein wunderschönes, idyllisches Ölbild." Laut Aussage des Experten handelt es sich um ein Hauptwerk des bayerischen Malers Hugo Degenhard. Es könnte sogar die letzte Arbeit des Künstlers gewesen sein, denn er verstarb 1901 und damit nur ein Jahr nach der Vollendung. Was das Motiv angeht: "Könnte der Starnberger See oder Ammersee sein", mutmaßt Maier. Bares für Rares "So eine Sch****": Geschockte "Bares für Rares"-Kandidatin fliegt aus der Show Als Felix dem Kunstkenner offenbart, dass er das gute Stück "eigentlich nur wegen des Rahmens gekauft" habe, kann er es kaum fassen. "Wolltest einen Spiegel reinkloppen?", erkundigt sich Lichter. Der Verkäufer bejaht und gesteht: "Ich habe nur 17 Euro gezahlt!" Maier kommt dem Nervenzusammenbruch immer näher. "Tja, Albert, wenn einer keine Ahnung hat, gibt er es billig weg", tröstet ihn der Moderator. Die Geschwister wünschen sich 1000 Euro - oder 300. Maier hilft bei der Wertfindung und nennt 400 bis 500 Euro.

Das Werk des bayerischen Malers Hugo Degenhard wurde auf einem Trödelmarkt für schlappe 17 Euro verramscht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Bieterkrieg zwischen Pauritsch und Vechtel treibt Preis in ungeahnte Höhen