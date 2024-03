Einzigartige Situation bei 'Bares für Rares': Verkäufer will sein Objekt zurück

Köln - So eine Situation gab es bei " Bares für Rares " noch nie. Nachdem ein Verkäufer sein Objekt im Rahmen der Sendung erfolgreich veräußert hatte, forderte er es wenig später wieder zurück. Und kassierte eine deftige Abfuhr!

In der Sondersendung "Lieblingsstücke" erinnert sich Händlerin Susanne Steiger (41) an den kuriosen Fall zurück. Alles begann damit, dass Werner Kanthak aus Erkrath eine halbplastische Zinngießerei in Form eines Hirsches zu Geld machen wollte.

Gegenüber ZDF-Moderator Horst Lichter (62) ließ der Verkäufer damals selbstsicher verlauten: "Es fällt mir nicht schwer, mich von diesem Bild zu trennen. Ich habe es 30 Jahre in meinem Besitz gehabt und ich denke, das war lange genug."

Als Steiger diesen Satz noch einmal Revue passieren lässt, muss sie schmunzeln. "Ich kann mich da noch sehr gut an einen Anruf erinnern, von Herrn Kanthak - nach dem Verkauf", kommentiert die 41-jährige Juwelierin den Ausschnitt.

150 Euro wollte der Studio-Gast damals für sein Bild haben. Sven Deutschmanek (47) machte diese Illusion jedoch schnell zunichte. Der Experte taxierte den Wert auf magere 50 bis 90 Euro. Trotzdem wollte Kanthak sein Glück im Händlerraum versuchen.