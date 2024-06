Vernichtende Expertise bei "Bares für Rares", doch Verkäufer gelangen in den Händlerraum

Köln - Bei " Bares für Rares " möchte ein Ehepaar eine Plastik veräußern. Nach Angaben des Künstlers soll diese 10.000 DM, also rund 5000 Euro wert sein. Doch dem Preis kann der Experte nicht zustimmen - ganz im Gegenteil!

Insgesamt habe er über 4000 Objekte entworfen, darunter auch eine Primaballerina in Bronze in limitierter Stückzahl von 499.

Diese Figur gibt es kein zweites Mal: Mit einer Rarität kommen Merlinde und Paul Olles in die heiligen Trödelhallen im Pulheimer Walzwerk bei Köln . Das Ehepaar aus Meckenheim möchte in der ZDF-Show eine Skulptur von Luigi Colani verkaufen.

Die Plastik wurde von Künstler Luigi Colani entworfen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die vorliegende Skulptur sei aber aus Kunststoffguss gefertigt und ein Prototyp. "Ein graziles Objekt, sehr besonders gemacht", so der Kunsthistoriker und Galerist. Allerdings sei es leider nicht signiert.

Als der frühere TV-Koch Lichter von dem Ehepaar wissen will, was es für die Plastik haben will, ist dieses unsicher. Denn der Künstler habe ihnen mitgeteilt, dass seine Skulptur 10.000 D-Mark wert sei.

Doch der Rentner aus Meckenheim glaubt nicht, dass das Geschenk so viel bringen würde. "Ich denke, mit 1000 Euro liegen wir hoffentlich richtig", sagt er.

Experte Schulte-Goltz teilt diese Einschätzung, liegt bei 1200 bis 1400 Euro. Der Preis von Colani ist somit pure Fantasie gewesen.

Doch was sind die Händler bereit zu zahlen?