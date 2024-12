"Bares für Rares": Als Verkäuferin ihren Preis nennt, verliert Lichter die Beherrschung

Köln - So entgeistert haben die Fans von " Bares für Rares " den Gastgeber wohl nur selten erlebt: Als Horst Lichter (62) den Wunschpreis seiner Kandidatin hört, verliert er kurzzeitig die Fassung!

Erika Weckemann (56) aus Bad Schönborn schockt "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (62) mit ihrem Wunschpreis. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Erika Weckemann (56) möchte bei ihrem Besuch im Pulheimer Walzwerk bei Köln eine Tischleuchte mit kuriosem Fuß zu Geld machen. "Dat sieht total jeck aus, dat Lämpschen. Der Fuß sieht aus wie von einem Vogel", merkt der Moderator amüsiert an.

Sein Experte Sven Deutschmanek (48) ergänzt, dass die Lichtquelle aufgrund ihres Fußes meist auch als "Krähenleuchte" bezeichnet wird. Weckemann hofft, dass ihr Objekt in Zukunft eine Altstadtwohnung in Berlin oder London "verschönern" wird.

Wie der Sachverständige in der Folge weiter doziert, handelt es sich bei der Lampe um ein Werk des niederländischen Designers Louis Christiaan Kalff. Hergestellt wurde sie in den 1950er oder 1960er Jahren in Neheim-Hüsten.

Bleibt die Frage nach dem Wunschpreis: "Was möchtest du denn haben?", fragt Lichter in Richtung seiner Kandidatin. Als die 56-jährige Betriebswirtin einen Preis zwischen 500 und 700 Euro aufruft, verliert der frühere Fernsehkoch die Beherrschung.

"Alter Schwede!", platzt es irritiert aus ihm heraus. Und weiter: "Da läuft's mir kalt den Rücken runter. Das ist ein Nachttisch-Lämpchen", stellt Lichter mit Nachdruck in seiner erhobenen Stimme klar.