"Bauer sucht Frau": Ex-Kandidaten schießen gegen beliebtes RTL-Format

Das Paar schwärmt von Moderatorin Inka Bause (56). © RTL / Stefan Gregorowius

Die sympathische Blondine sei auch abseits der Kamera so umgänglich, wie man sie auch im TV erlebt, findet Uwe.

"Inka ist total bodenständig, sie schminkt sich ab, zieht bequeme Kleidung und bequeme Schuhe an und ist wirklich nahbar. Ein richtiger Kumpeltyp, nett und sympathisch", zeigt sich Iris Abel ebenfalls begeistert von der gebürtigen Leipzigerin.

Allerdings hat es nicht nur Inka Bause dem "Bauer sucht Frau"-Traumpaar angetan, sondern auch einige ehemalige Kandidaten.

"Wir haben einen Club in Norddeutschland, wo wir einmal im Monat essen gehen. Alle, die in der Nähe wohnen, was man so innerhalb von einer Stunde erreichen kann, die treffen sich einmal im Monat zum Essen", gibt der Landwirt abschließend preis.

Zudem treffe sich auch eine größere Gruppe einmal im Jahr zu einem Weihnachtsausflug und auch zu größeren Feiern. "Aber teilweise wohnt man halt einfach sehr weit auseinander."