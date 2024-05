"Bauer sucht Frau"-Fail: Dusche und Bett sorgen bei Hofdamen für blankes Entsetzen!

Köln/Österreich - In der neuen Folge von " Bauer sucht Frau International " wollen gleich zwei Frauen das Herz von Forstwirt Gerfried erobern. Ihre Unterkunft sorgt bei den Single-Ladys jedoch für blankes Entsetzen!

Spätestens als er seinen Liebesanwärterinnen ihre tatsächliche Schlafsituation zeigt, ist es mit der guten Laune vorerst endgültig vorbei. Nicole und Angelika sollen in einem gemeinsamen Bett im Schlafgemach des Bauern nächtigen.

Als die beiden Damen am späten Abend auf dem Hof des attraktiven Landwirts eintreffen, stellt sich ihnen natürlich sofort die brennende Frage: Wo werden sie schlafen? "Im Stall drüben", scherzt Gerfried, doch der Spaß verhallt schnell.

Seit zwei Jahren geht der 51-jährige Österreicher bereits alleine durchs Leben. Das soll sich mithilfe der RTL -Kuppelshow jetzt ändern. Aus diesem Grund hat Gerfried sowohl Nicole aus Leipzig als auch die einheimische Angelika in die Steiermark eingeladen.

Der 51-Jährige lebt in der Steiermark (Österreich) und ist seit nunmehr zwei Jahren Single. © RTL

Allerdings muss die Leipzigerin kurz darauf feststellen, dass das Bett nicht das einzige Detail ist, welches ihr und Angelika Probleme bereitet. Im gleichen Raum befindet sich nämlich auch noch eine offene Dusche.

Zu viel für die Österreicherin: "Also wenn ich mich frisch machen möchte, muss ich mich vor der Nicole frisch machen?", mahnt Angelika die mangelnde Privatsphäre an. Gerfried scheint das weniger zu stören. Sein nüchterner Kommentar dazu: "Das ist so bei mir!"

Als Tüpfelchen auf dem "i" der Bodenlosigkeiten entpuppt sich anschließend auch der Kleiderschrank. Beide Frauen sollen ihre Klamotten in ein und demselben Möbelstück verstauen. Für Platz hat der Forstwirt natürlich nicht gesorgt.

"Er war ja immer in Beziehungen gewesen und kennt eigentlich auch die Frauenwelt. Habe ich zumindest angenommen. Deswegen müsste er eigentlich wissen, wie Frauen so ein Stück weit ticken ...", zeigt sich Nicole genervt.

Ob es bei dem Trio weiterhin chaotisch bleibt, oder ob doch noch die Romantik in der Steiermark einzieht, seht Ihr immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Die sechste Staffel von "Bauer sucht Frau International" gibt es aber auch im Stream bei RTL+.