Ulrike von "Bauer sucht Frau" weiter schwer verliebt, doch damit hat keiner gerechnet!

"Bauer sucht Frau International"-Kandidatin Ulrike (57) lebt und arbeitet in Brasilien. © RTL

Die 57-Jährige war in der jüngsten Ausgabe der beliebten Kuppelshow mit Inka Bause (55) eine von zwei weiblichen Kandidaten. Vor knapp 13 Jahren wanderte sie mit ihrem Mann nach Brasilien aus und fühlt sich dort seitdem pudelwohl.

2020 verstarb ihr Gatte an einer schweren Krankheit. Vor der RTL-Kamera zeigte sie sich in den vergangenen Monaten aber bereit für eine neue Liebe und scheint diese in Heiko auch gefunden zu haben. Die beiden sind nach wie vor ein Paar.

Als Beweis für ihre Verbundenheit zu dem Allgäuer ging Ulrike jetzt allerdings einen Schritt, mit dem wohl nur die allerwenigsten Fans zu diesem frühen Zeitpunkt in der Beziehung schon gerechnet haben: Sie ließ sich ein Tattoo stechen.

Im Netz teilte die Südamerika-Auswanderin jetzt einen kurzen Clip, auf dem ihr Unterarm zu sehen ist. Diesen zieren seit Neustem zwei stattliche Tiere: ein Wolf und ein Löwe. Die Bedeutung, die dahinter steckt, will sie ihren Followern natürlich nicht vorenthalten.

"Ich liebe mein neues Tattoo. Der Wolf ist mein Krafttier, und der Löwe ist Heikos Sternzeichen", erklärt die 57-Jährige stolz in der Videobeschreibung. Wie romantisch!