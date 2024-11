Bauer sucht Frau: Mutterkuhhalter aus Sachsen ist der jüngste Teilnehmer jemals!

Oederan - Landwirt Paul (22) aus Sachsen sucht als jüngster Teilnehmer jemals bei Bauer sucht Frau die große Liebe. Am Montagabend, 20.15 Uhr, startet er endlich in seine Hofwoche. Die ganze Familie ist in Aufruhr vor der Ankunft seiner Auserwählten. Wie wird das erste Treffen laufen?