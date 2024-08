Hof-Schock: "Bauer sucht Frau"-André wird während der Geburt seines Babys ausgeraubt

Mit den Tränen kämpfend meldet sich der Landwirt wenige Stunden nach der Tat via Instagram bei den Fans und erklärt: "Während wir mit unserer Tochter im Krankenhaus lagen, wurde unser Hofladen ausgeraubt. Es gibt so widerliche Menschen!"

Am Mittwoch brachte die Projektmanagerin aus NRW ihr erstes Kind zur Welt. © RTL/Stefan Gregorowius

André und Julia hatten sich im vergangenen Jahr in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennengelernt und waren nach den Dreharbeiten ein Paar geworden. Nur wenige Monate später folgte die Verlobung.

Im April dieses Jahres verkündete das Paar schließlich die frohe Kunde, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Julia war es wichtig, noch vor der Geburt ihrer Tochter den Bund der Ehe einzugehen, also folgte im Juli die Blitzhochzeit.

Am Mittwoch was es dann so weit und ihr kleines Mädchen erblickte das Licht der Welt. Auf Instagram schrieb der frischgebackene Papa zu einem Foto, dass die Füße der neuen Erdenbürgerin zeigt: "Unsere Tochter ist da. So stolz auf meine zwei Prinzessinnen."

Der kleine Sonnenschein erblickte demnach am 20. August das Licht der Welt. Den Namen wollen André und Julia aber vorerst für sich behalten. Den Start in das Leben zu dritt haben sich die beiden aber sicherlich ganz anders vorgestellt.