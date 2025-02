Bauer sucht Frau: Ulrike meldet sich mit Neuigkeiten zurück, Fans aus dem Häuschen!

"Bauer sucht Frau International"-Kandidatin Ulrike (57) lebt in Brasilien und ist dort unter anderem als Obstbäuerin tätig. © RTL

Über 84 Stunden war der Metzger zu Beginn der RTL-Dreharbeiten unterwegs, um die Obstbäuerin in ihrer Wahl-Heimat Brasilien kennenzulernen. Der Aufwand hat sich gelohnt. Bereits im Staffel-Finale gestanden sich die beiden ihre Liebe.

Aktuell trennen die Turteltauben allerdings mal wieder 9000 Kilometer. Noch immer wartet Heiko auf die Ausstellung einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung. Erst dann kann er mit Sack und Pack zu seiner Liebsten nach Südamerika ziehen.

Während ihr einstiger Hofmann in Deutschland diesbezüglich noch einige Dinge zu klären hat, ist Ulrike auf ihrer Farm nicht untätig geblieben. "Das Apartment zum Vermieten nimmt gaaaanz langsam Form an!", verkündete sie jetzt stolz auf ihrem Instagram-Kanal.

Doch was steckt genau dahinter? Der sympathische Rotschopf stampft in der Nähe ihrer Eukalyptus-Farm aktuell eine Unterkunft aus dem Boden, die es ihren Fans ermöglichen soll, sie in Brasilien zu besuchen und bei ihr zu nächtigen.