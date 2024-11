Bauer sucht Frau: Bittere Trennung bei Yannik und Michelle! Ist jetzt etwa alles aus?

Alfdorf - Milchviehhalter Yannik (22) und Studentin Michelle (25) gelten als das Traumpaar der aktuellen " Bauer sucht Frau "-Staffel. Am Ende der Hofwoche steht über ihrer Zukunft jedoch ein großes Fragezeichen. Ist etwa alles aus?

Milchviehhalter Yannik (22) bewundert bei "Bauer sucht Frau" die Trecker-Fahrkünste der führerscheinlosen Michelle (25). © RTL

Zwischen dem Landwirt und seiner Hofdame flogen von Beginn an die Funken. Das erste Date der beiden sollte zudem in die Geschichte der beliebten RTL-Kuppelshow eingehen. Im Rahmen der Gülle-Separierung regnete es plötzlich Scheiße.

Im Grunde lässt sich die gesamte Hofwoche so zusammenfassen: Was sich liebt, das neckt sich. Immer wieder stellte Yannik seine Hofdame mit fiesen Aufgaben auf die Probe. Doch Michelle fand schnell Gefallen an der frechen Art des "Beachboys".

Doch reicht das für eine Beziehung? Am letzten Abend bittet der Tierliebhaber seine Auserwählte in der aktuellen Folge zum ernsten Gespräch. Auf einem eigens für sie mit Strohballen gebauten Sofa will er mehr über Michelles Gefühle erfahren.

Offen und ehrlich offenbart die 25-Jährige: "Ich bin wirklich traurig. Weil ich dich vermissen werde." Einen solchen Satz hört der Jungbauer natürlich gerne, doch irgendetwas scheint ihn zu belasten.