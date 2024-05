Fake-Eklat bei "Bauer sucht Frau": RTL bezieht Stellung zu Lügen-Landwirt Andreas

Köln - " Bauer sucht Frau International "-Kandidat Andreas hat alle gelinkt . Der Landwirt lernte in der RTL -Show zwei Hofdamen kennen, obwohl er glücklich verheiratet ist. Jetzt hat sich auch der Sender zu dem Skandal geäußert!

Das habe Bauer Andreas der Produktion gegenüber mehrfach bestätigt und vertraglich zugesichert. Überdies seien dem Team während des Drehs keine Anzeichen aufgefallen, die an der Glaubwürdigkeit des Kandidaten hätten zweifeln lassen.

Kurz nach der Ausstrahlung meldete sich Andreas via Instagram zu Wort und legte die ganze Lügengeschichte rund um seine Person offen. Seine Hofdamen seien außerdem von Beginn an eingeweiht und einverstanden gewesen, die Story mitzuspielen.

In der vergangenen Folge hatte der Auswanderer noch eine Abfuhr von Bewerberin Elke erhalten. Der Grund: Er könne sich nicht zwischen ihr und Konkurrentin Petra entscheiden. Und offenbar wollte er das auch gar nicht.

Der 63-jährige Kakao-Bauer aus Guatemala suchte gar keine Frau, denn er ist längst glücklich verheiratet. © RTL / Maria Heymer

Abschließend betont RTL: "'Bauer sucht Frau' steht für authentische Geschichten, echte Gefühle und die wirkliche Suche nach der Liebe. Umso mehr bedauern wir, dass Andreas mit seinem Verhalten uns, die Zuschauer und seine Bewerberinnen getäuscht hat!"

In seinem Social-Media-Statement hatte Andreas erklärt, nur an der Show teilgenommen zu haben, um auf seine sozialen Projekte in Guatemala aufmerksam machen zu wollen. Doch das Vorhaben ging nach hinten los.

"Leider schien dies, genauso wie die Schule, nicht ins Drehkonzept zu passen, obwohl es vorher abgestimmt und besprochen war", bedauerte der Kakao-Bauer. Die Szenen seien nämlich dem Schnitt zum Opfer gefallen.

Die sechste Staffel von "Bauer sucht Frau International" gibt es im Stream bei RTL+. Im Free-TV laufen die Episoden immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL.