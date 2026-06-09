Hochzeitsknall bei "Bauer sucht Frau": Er macht Hofdame im Finale einen Antrag

Österreich - Die achte Staffel von " Bauer sucht Frau International " endet mit einem Knall. Ein Landwirt ist sich nach kurzer Zeit bereits so sicher, dass er vor seiner Auserwählten auf die Knie geht …

Auch die achte Staffel von "Bauer sucht Frau International" wurde wieder von Inka Bause (57) moderiert. © RTL / Willem Very

Das große Finale der beliebten Kuppelshow mit Inka Bause (57) läuft am Dienstagabend im Free-TV bei RTL. Auf RTL+ sind die finalen Szenen schon vorab zu sehen. In Österreich werden dabei gleich Nägel mit Köpfen gemacht.

Schon während der Dreharbeiten ließ Franz auf seinem Hof nichts anbrennen. Der 53-jährige Milchbauer ging sowohl mit Simone als auch mit Silke auf Tuchfühlung und tauschte mit beiden heimliche Küsse aus. Dann warf er Simone raus.

Mit Silke ist er tatsächlich auch vier Monate nach dem Kennenlernen noch liiert, wie die Zuschauer in der Abschlussepisode erfahren.

Gegenüber dem Kölner Sender gibt die Brünette an, dass sie jetzt als Bäuerin arbeite und Franz tatkräftig auf seinem Hof unterstütze.

"Dass mein Traum in Erfüllung geht, hätte ich nicht gedacht. Ich hab in der Silke die Frau meines Lebens gefunden", schwärmt der Österreicher im Interview. Die nächsten Schritte sind bereits geplant: Silke soll schon bald zu ihm ziehen.