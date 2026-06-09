Hochzeitsknall bei "Bauer sucht Frau": Er macht Hofdame im Finale einen Antrag
Österreich - Die achte Staffel von "Bauer sucht Frau International" endet mit einem Knall. Ein Landwirt ist sich nach kurzer Zeit bereits so sicher, dass er vor seiner Auserwählten auf die Knie geht …
Das große Finale der beliebten Kuppelshow mit Inka Bause (57) läuft am Dienstagabend im Free-TV bei RTL. Auf RTL+ sind die finalen Szenen schon vorab zu sehen. In Österreich werden dabei gleich Nägel mit Köpfen gemacht.
Schon während der Dreharbeiten ließ Franz auf seinem Hof nichts anbrennen. Der 53-jährige Milchbauer ging sowohl mit Simone als auch mit Silke auf Tuchfühlung und tauschte mit beiden heimliche Küsse aus. Dann warf er Simone raus.
Mit Silke ist er tatsächlich auch vier Monate nach dem Kennenlernen noch liiert, wie die Zuschauer in der Abschlussepisode erfahren.
Gegenüber dem Kölner Sender gibt die Brünette an, dass sie jetzt als Bäuerin arbeite und Franz tatkräftig auf seinem Hof unterstütze.
"Dass mein Traum in Erfüllung geht, hätte ich nicht gedacht. Ich hab in der Silke die Frau meines Lebens gefunden", schwärmt der Österreicher im Interview. Die nächsten Schritte sind bereits geplant: Silke soll schon bald zu ihm ziehen.
Auf romantisch dekorierter Almhütte: Milchbauer Franz hält um Silkes Hand an
Und auch die Ex-Hofdame scheint sich ihrer Sache sehr sicher zu ein. "Für dich gebe ich alles auf", stellt sie unmissverständlich klar. Den Franz könne ihr niemand mehr wegnehmen. Und der Bauer ergänzt strahlend: "Das ist unser Zuhause jetzt."
Wer jetzt denkt, der Höhepunkt sei damit schon erreicht, sieht sich getäuscht. Franz hat ohne Silkes Wissen heimlich eine Almhütte mit Herzluftballons, Rosenblättern und Kerzen dekoriert: Er will seine Holde nach nur vier Monaten heiraten.
Nachdem er sie zunächst an den romantischen Ort entführt hat, geht der Milchbauer bei einem Glas Sekt schließlich vor Silke auf die Knie: "Ich will, dass du Ja sagst zu unserer Liebe", erklärt Franz spürbar aufgeregt mit einem Ring in der Hand.
Seine Hofdame ist völlig überwältigt, doch ihre Antwort fällt eindeutig aus: "Ja!" Hier hat Amors Pfeil aber mal so richtig ins Schwarze getroffen. "Ich bin megahappy", schwärmt Silke nach dem Antrag. Sie hat das Herz von Franz wahrlich im Sturm erobert.
Wie die Hofwoche bei den anderen Teilnehmern zu Ende ging, seht Ihr in der finalen Folge von "Bauer sucht Frau International". Die Episode wird am Dienstag (9. Juni), um 20.15 Uhr, bei RTL ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: RTL, RTL / Willem Very