Liebes-Comeback bei "Bauer sucht Frau"-Star: "Haben uns wieder versöhnt"

Laura Beck (26) ist wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen. © Bildmontage: Instagram/laura_bauersuchtfrau2023 (Screenshots)

"Wir haben uns wieder versöhnt", gibt die 26-Jährige in ihrer neuesten Instagram-Story preis und führt fort: "Mir geht es damit gut. Leider versteht das nicht jeder und es hat viele Diskussionen gegeben."

Mit der Aussagen scheinen wohl ihre Bekannten gemeint zu sein. Denn sie deutet an, dass in ihrem Freundeskreis wohl nicht alle mit der Entscheidung einverstanden sind: "Eine Freundschaft, in der so was nicht akzeptiert wird, ist keine wahre Freundschaft."

Erst am Valentinstag hatte Laura mitgeteilt, dass es zwischen ihr und ihrem Liebsten schon nach kurzer Zeit wieder aus sei. "Ich hab ein richtig schönes Geschenk zum Valentinstag bekommen: eine Trennung!", wetterte sie im Netz.

Weiter erklärte die Blondine, dass sie es gewesen sei, die letztlich den Schlussstrich gezogen habe. Zu den Gründen will sie sich vorerst aber nicht äußern. "Ich kann euch nur mit auf den Weg geben: Hört auf euer Bauchgefühl!"