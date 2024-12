Liebesdrama um Mutterkuhhalter Marcel: "In tiefes Loch gefallen!"

Mutterkuhhalter Marcel (30) und Hofdame Jasmin (29) besiegeln ihre Zuneigung bei "Bauer sucht Frau" mit einem Kuss. © RTL

Zwischen dem Mutterkuhhalter und seiner Auserwählten sprühten von Beginn an die Funken. Die Hofwoche verlief durchweg harmonisch und wurde zum Ende mit einem innigen Kuss gekrönt.

Dass Marcel in der RTL-Show so bereitwillig sein Herz öffnen konnte, war nicht selbstverständlich. Warum das so ist, offenbarte der Landwirt jetzt bei einem Besuch von Ralf Herrmann.

Gemeinsam mit dem Bauernreporter begab sich der sympathische 30-Jährige auf die Weide, um bei seinen Kühen nach dem Rechten zu sehen. Dabei sprach er Klartext und verriet, dass seine letzte Beziehung keineswegs auf Augenhöhe verlief.

"Ich habe ziemlich viel gegeben von mir und habe dann gesagt, ich möchte das nicht mehr", berichtete Marcel. Mit Kloß im Hals ergänzte er den Grund für seine Verschlossenheit: "Weil ich dann in ein ziemlich tiefes Loch gefallen bin, was Liebeskummer angeht."

Eine düstere Phase im Leben des sympathischen Kandidaten der "Bauer sucht Frau"-Jubiläumsstaffel, die ihn geprägt und gezeichnet hat. Nach dem Beziehungsdebakel habe er sich zurückgezogen, sich isoliert.