Nach Liebestränen im TV: Plötzlich alles aus bei Mutterkuhhalter Marcel und Jasmin

"Bauer sucht Frau" wird zum Liebesflop: Auch Mutterkuhhalter Marcel (29) aus Bayern und die Kölnerin Jasmin (30) sind kein Paar mehr. © RTL / Stefan Gregorowius

In der großen Wiedersehensshow mit Moderatorin und Gastgeberin Inka Bause (56) am Montagabend war noch von den ganz großen Gefühlen die Rede. Unter Tränen betonte der Mutterkuhhalter, dass er in der Blondine seine Herzdame gefunden habe.

Doch in Wahrheit ist die Beziehung der beiden längst gescheitert! "Aus und vorbei", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Kanal der beliebten RTL-Kuppelshow zu einem Foto von Marcel und Jasmin.

Und weiter: "Leider hat es am Ende doch nicht geklappt. Marcel und Jasmin führten nach der Hofwoche noch einige Monate eine Fernbeziehung, sind aber kein Paar mehr." Damit endet die "BsF"- Jubiläumsstaffel mit einer Liebes-Nullnummer!

Die genauen Hintergründe für das überraschende Ende der Romanze nicht bekannt. Gut möglich, dass die Entfernung eine entscheidende Rolle gespielt hat. Immerhin trennten den Unterfranken und die Nordrhein-Westfälin satte 300 Kilometer.