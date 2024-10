Neues von Ulrike und Heiko: "Bauer sucht Frau"-Traumpaar lässt Bombe platzen!

Brasilien - Die Liebes-Geschichte von " Bauer sucht Frau International "-Kandidatin Ulrike (57) und ihrem Heiko (56) zog im Frühjahr Millionen RTL -Zuschauer in den Bann. Jetzt gibt es bedeutende News zu verkünden!

Brasilien-Auswanderin Ulrike (57) und Metzger Heiko (56) lernten sich in der sechsten Staffel von "Bauer sucht Frau International" kennen und lieben. © Bildmontage: Instagram/ulrike.ramp (Screenshots)

Über 84 Stunden war der Metzger zu Beginn der Dreharbeiten unterwegs, um die Obstbäuerin in ihrer Wahl-Heimat Brasilien kennenzulernen. Der Aufwand hat sich gelohnt. Bereits im Staffel-Finale gestanden sich die beiden ihre Liebe.

Schnell schmiedeten Ulrike und Heiko gemeinsame Zukunftspläne. Der Allgäuer sollte mit Sack und Pack nach Südamerika umziehen. Doch das Unterfangen gestaltete sich schwieriger als gedacht, nicht zuletzt aus finanziellen Gründen.

Jetzt gibt es den ersehnten Durchbruch! "Ich hatte euch versprochen, Neuigkeiten mitzuteilen. Wir sind so happy. Die Dokumente sind da und am Samstag kann ich endlich mein Herzblatt wieder in die Arme schließen", teilt Ulrike auf Instagram mit.

Demnach scheinen auch die bürokratischen Hürden inzwischen beseitigt. Somit steht einer Wiedervereinigung der beiden Turteltauben nun nichts mehr im Wege. Am 12. Oktober wird es auf dem Flughafen in São Paulo tatsächlich zu einem Happy End kommen.