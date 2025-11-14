Peinlich-Panne kurz vor Ankunft seiner Hofdame: Tochter schimpft Hühnerbauer aus
Köln - "Bauer sucht Frau"-Kandidat Walter verbringt die Hofwoche mit Katharina. Doch kurz vor der Ankunft der Rentnerin unterläuft dem 74-Jährigen ein peinlicher Fauxpas.
Beim Kennenlernen auf dem Scheunenfest hatte die gebürtige Polin das Herz des Hühnerfreundes kurzerhand mit einer Wurst erobern wollen.
Und ihr Plan ging auf: Wenige Augenblicke später tauschten die beiden bereits innige Küsse aus.
Folgerichtig entschied sich Walter dann auch für die gebürtige Polin. Sie möchte er näher kennenlernen.
In der neuen Folge der beliebten RTL-Kuppelshow ist es dann so weit. Doch bevor Katharina eintrudelt, muss noch einiges vorbereitet werden.
Walters Tochter Laura plant, noch schnell einen Kuchen zu backen. Schamlos nutzt Familienhund Bruno die fehlende Aufmerksamkeit aus, um heimlich etwas zu stibitzen. Natürlich handelt es sich dabei ausgerechnet um die geschenkte Wurst.
Genüsslich zerkaut die Fellnase das Geschenk der Hofdame im heimischen Flur. Walter ist das Missgeschick überaus peinlich, letztlich nimmt der Hühnerbauer den Vorfall aber mit Humor: "Der Bruno, ja, das ist ein Lümmel. Das ist ein ausgekochter."
Auf einen Kampf um die Fleischware möchte sich der Emsländer aber nicht einlassen. Und so darf sein treuer Vierbeiner den großen Kringel ganz in Ruhe auffressen. Komplett!
"Bauer sucht Frau"-Kandidat hofft auf neue Wurst - sein Hund sicher auch
Als Walters Tochter von der Sache Wind bekommt, reagiert sie fassungslos: "Wir haben ihm so oft gesagt: Solche Sachen nicht auf den Boden stellen. Was macht er heute? Stellt es auf den Boden", motzt Laura über die Nachlässigkeit ihres Vaters.
Sorgen darüber, dass Katharina ihm oder Bruno das Missgeschick übel nehmen könnte, hat der 74-jährige Landwirt indes nicht. "Ich denke, dass Katharina das gar nicht so ernst nimmt. Und vielleicht krieg ich ja eine neue Wurst von ihr", so seine Hoffnung.
Kurz darauf holt er seine Liebste dann auch schon mit einer geschmückten Kutsche und einem Blumenstrauß in der Hand vom Hotel ab. Auch Prickelbrause hat Walter dabei.
Als sich wenig später erneut ihre Lippen kreuzen, ist der Wurst-Wahnsinn längst vergessen.
Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" läuft immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius