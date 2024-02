26.02.2024 16:49 1.515 Sexflaute bei "Bauer sucht Frau"-Hottie und RTL-Star: Der Grund ist pikant!

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Daniel Huber scheint in "Take Me Out"-Star Jaqueline Carmen sein Liebesglück gefunden zu haben. Doch ausgerechnet das Sexleben hakt!

Von Frederick Rook

Düsseldorf/Essenbach - "Bauer sucht Frau"-Kandidat Daniel Huber scheint in "Take Me Out"-Beauty Jaqueline Carmen sein Liebesglück gefunden zu haben. Doch ausgerechnet das Sexleben der beiden Hotties hakt - aus pikantem Grund! "Take Me Out"-Beauty Jaqueline Carmen hat sich "Bauer sucht Frau"-Hottie Daniel Huber (26) geangelt. © Bildmontage: Instagram/jacqueline_carmen_official (Screenshots) In der vergangenen Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow begeisterte der 26-jährige Viehwirt die Fans mit seinem attraktiven "Bachelor"-Look. Zwischen ihm und Bewerberin Valentina flogen zunächst heftig die Funken, doch die beiden wurden letztlich kein Paar. Inzwischen hat Daniel sein Herz an eine andere Frau verschenkt. Doch die hadert schon jetzt mit einem intimen Problem. "Leider fehlt mir die Privatsphäre, da Daniel noch bei seinen Eltern wohnt", verriet Jaqueline gegenüber "Promiflash". Dieser Umstand wirkt sich auch auf das Sexleben der beiden Turteltauben aus. Offenherzig plaudert die Blondine aus dem Nähkästchen und gesteht: "Mit Sex haben oder Intimitäten ist es eher schwierig. So mit den Eltern im Haus." Bauer sucht Frau "Bauer sucht Frau"-Hottie neu verliebt? Dieser Reality-Star soll seine neue Freundin sein Ansonsten laufe es mit Daniel aktuell aber "eigentlich ganz super", wie sie im weiteren Verlauf des Interviews versichert. Kuppelshow-Star Jaqueline Carmen präsentiert sich auf Instagram gerne sexy Für mehr Sex: RTL-Star möchte mit "Bauer sucht Frau"-Daniel in Partnershow Aus dem Viehwirt und seiner Hofdame Valentina wurde letztlich kein Liebespaar. © RTL Um das Liebesleben anzukurbeln, hat sich Jaqueline eine durchaus skurrile Lösung überlegt: "Ich hoffe, dass wir vielleicht für eine Partnershow angefragt werden und da endlich intimer werden können!" Was Daniel von der Idee hält, ist nicht bekannt. Zusammen mit seinem Vater führt der 26-Jährige den Betrieb in fünfter Generation. Sie besitzen 85 Hektar Ackerland, zehn Hektar Wald, einen Schweinemastbetrieb mit 1250 Tieren - und zwei Katzen. Eine Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" hatte der Viehwirt in der Vergangenheit immer wieder kategorisch ausgeschlossen. Irgendwann habe er sich dann aber doch von einer Arbeitskollegin breitschlagen lassen. Bauer sucht Frau Nach Fremdflirt-Drama in der vergangenen Staffel: "Bauer sucht Frau"-Star frisch verliebt Jaqueline Carmen bewarb sich nach eigenen Angaben sogar offiziell auf den Jungbauern, wurde von RTL aber abgelehnt. Jetzt haben die beiden über Umwege doch noch zueinander gefunden.

