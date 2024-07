Was ist bei Ulrike und Heiko los? Update der "Bauer sucht Frau"-Stars bringt Klarheit!

Aus diesem Grund weilt Ulrike aktuell mal wieder in Deutschland. Gemeinsam mit Heiko klapperte sie in den vergangenen Tagen nicht nur dessen Familie in Bayern ab, sondern auch ihre eigene im Osten der Republik.

"Wartet auf die endgültige Ankunft des Liebsten", schreibt die Auswanderin vielsagend in ihrer Profilbeschreibung auf Instagram. Doch wie heißt es so schön: Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen!

In Südamerika wollen sich die beiden eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Ganz so einfach scheint das Vorhaben aber nicht zu sein.

Auch mehrere Monate nach den RTL-Dreharbeiten schwebt die 57-Jährige mit ihrem Heiko (56, M.) noch auf Wolke sieben. © Instagram/ulrike.ramp (Screenshot)

In den Kommentaren unter den Fotos haben die Fans bereits Mitleid mit dem Allgäuer.

"Der arme Heiko. Wird überall rumgereicht", kritisiert eine Userin und fügt ergänzend hinzu: "Habt ihr überhaupt mal Zeit für euch alleine?"

Eine Reaktion lässt überraschenderweise nicht lange auf sich warten. Ulrike reagiert tatsächlich auf die Nachfrage und kontert: "Wir sind ja zusammen und er möchte ja mein Leben kennenlernen."

Dass das Traumpaar der sechsten Staffel auch mehrere Monate nach dem Ende der Dreharbeiten noch auf Wolke sieben schwebt, wird vor allem durch zwei Fotos von einer Grill-Party deutlich.

Ulrikes Sohn sitzt darauf oberkörperfrei am Tisch. Daneben seine Mutter im luftigen T-Shirt. Ganz anders Heiko. Der 56-Jährige hat sich in eine warme Decke gehüllt. "So ist es, wenn in einem Schrebergarten im Osten ein Wessi mitfeiert", scherzt seine Partnerin.

Dann folgt der entscheidende Zusatz: "Aber ich liebe ihn."

Schon auf dem nächsten Foto drückt Ulrike ihrem Liebsten einen dicken Schmatzer auf die Wange.