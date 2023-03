Betrugsvorwürfe gegen TV-Show "Mr. Gay Germany": Joyn löscht gesamte Staffel

Lukas Küchen (22) ist der Sieger der diesjährigen "Mr. Gay Germany"-Staffel. © Montage: TAG24/Ratering

Lukas Küchen (22) aus Köln gewann die zum ersten Mal im Fernsehen ausgestrahlte Staffel von "Mr. Gay Germany" (TAG24 berichtete). Der Jungunternehmer hat viel auf der Agenda: Er möchte Leuten aus der Community helfen und über Sexualität aufklären. So geht er am heutigen Mittwoch zum Beispiel in den Austausch mit Stolbergs Bürgermeister Patrick Haas, nachdem es dort vor Tagen einen Überfall auf eine 40-jährige Transfrau gegeben hatte.

Eine der vielen wichtigen Aufgaben, die Lukas als Botschafter der LGBTQIA+-Community angehen möchte, und Anfang Februar genau deswegen das Finale von "Mr. Gay Germany" gewann. Doch dass die so gefeierte Erstausstrahlung nun gelöscht wurde, wirft Fragen auf.

"Leider gibt es inzwischen Zweifel am fairen Ablauf des Auswahlprozesses, die wir nach interner Prüfung nicht vollständig aufklären können", erklärte eine Pressesprecherin von Joyn auf Anfrage von TAG24.

Die Vorwürfe: Lukas und einige der "Mr. Gay Germany"-Juroren sollen bereits vor der Show befreundet gewesen sein, was eine faire Auswertung fraglich machen würde. Als Partner habe man keinen Einfluss auf den Ablauf des Wettbewerbs, heißt es weiter seitens Joyn.