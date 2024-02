Big Brother geht bald wieder los: Was ihr über die neue Staffel wissen müsst!

Köln - 100 Tage, 100.000 Euro, kein Platz für Geheimnisse: Die neue " Big Brother "-Staffel ohne geldbedürftige Prominente startet am 4. März 2024 auf Joyn. Eine Neuerung hat es so noch nie gegeben!

Weiter schwärmt Münzner: "Wir zeigen rund um die Uhr authentische Menschen, echte Persönlichkeiten und die gesamte Bandbreite an Emotionen." Big Brother sieht alles. Big Brother gibt die Regeln vor. Big Brother ist unberechenbar.

Joyn verspricht im Vorfeld ein Teilnehmerfeld mit "16 sehr unterschiedlichen Menschen jedes Alters", die in einem Container eine Wohngemeinschaft bilden. Wie üblich werden die Kandidaten dort in kompletter Isolation, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt miteinander leben müssen.

Der 30-jährige Fitness-Influencer ist aktuell noch in dem "ProSieben"-Format " Forsthaus Rampensau Germany " zu sehen.

Jetzt folgt also das große Comeback: "Big Brother - 24 Stunden Livestream" startet mit dem Einzug des 16-köpfigen Casts am Montag, dem 4. März 2024 auf Joyn und Sat.1.

Wie schon bei "Promi Big Brother" 2023 kannst Du auch in der 14. Staffel "Big Brother" 24/7 live auf Joyn verfolgen. Exklusiv für Joyn+-Nutzer bietet der Livestream ununterbrochenen Einblick in den Alltag der Bewohner im Container.

Tägliche Zusammenfassungen gibt es ab 21 Uhr auf Joyn auch ohne Plus Abo. Die Live-Shows, in denen Entscheidungen getroffen und Bewohner nominiert werden, kannst Du ebenfalls ohne Joyn Plus Abo auf Sat.1 verfolgen.