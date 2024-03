Bürgergeldempfänger mit hohem Anspruch: "Da ziehe ich nicht ein, das ist ja schon fast Platte"

Leipzig - Für die Punker Lausi (32) und Paddy (39) stehen zwei entscheidende Tage an - es geht nach Leipzig. In der ostsächsischen Stadt hat Paddy nicht nur zwei Vorstellungsgespräche, sondern das Paar schaut auch gleich noch nach einer Wohnung in ihrer Wunsch-Ecke Connewitz. Ob sie damit erfolgreich sind? "Hartz Rot Gold - Daily" begleitet die beiden.