"Dann fang' ich erstmal an zu schwitzen und zu kotzen": Tahlia wird einfach nicht clean

"Ich brauch' drei Mixe, dann fang' ich erstmal an zu schwitzen und muss kotzen. Alkohol ist die Hölle", erklärte Tahlia. "Bist du Junkie, bleibst du ein Leben lang süchtig. Wirst immer wieder in Versuchung kommen."

Das wichtigste Ziel des Tages? Einen Platz in Parkhäusern, Treppeneingängen oder Hinterhöfen finden, um sich einen neuen Schuss zu setzen.

Denise (30) hat es ohne ihre Partnerin auf der Straße noch schwerer. © RTL

Tahlia kämpft bereits mit einer beginnenden Leberzirrhose, ihr Freund Sayf musste bereits wegen mehrerer Delikte ins Gefängnis. Die Therapie- und Entzugsversuche der beiden scheiterten bisher alle.

Am Tag bekommt Tahlia Drogenersatzpräparate vom Arzt, abends spritzt sie Sayf Straßen-Heroin vor laufender Kamera direkt in die Halsschlagader.

Der 30-jährigen Denise geht es ähnlich. Sie konsumiert bereits seit sie 14 Jahre alt ist und hat eine Tochter, die bei Pflegeeltern lebt. Ihre Lebensgefährtin Vanessa sitzt wegen unbezahlter Rechnungen im Gefängnis.

Die Lösung? Denise verkauft Obdachlosenzeitungen, um die Schulden der ebenfalls suchtkranken Vanessa zu begleichen.

"Kühlschrank ist komplett leer. Kein Bock zu essen, weil meine Frau nicht da ist", erklärte die 30-Jährige dem Reporterteam weinend. Sie leide neben ihrer Drogensucht noch unter dem Tourette-Syndrom und paranoider Schizophrenie. Mehrfach am Tag muss sie ein Kölner Substitutionszentrum aufsuchen, um sich Ersatzdrogen zu spritzen. Ob die 30-Jährige jemals an einen Entzug gedacht hat?

"[Mir vorstellen] ob es anders werden kann, ja kann ich. Aber erstmal, das in die Tat umsetzen, das ist halt schwer. Aber wenn es auch so ist, ist es halt so. Schön ist es nicht."